«Неплохо было бы попробовать себя в АПЛ». Владислав Игнатьев — о своём будущем

Бывший полузащитник казанского «Рубина» Владислав Игнатьев высказался о своём будущем.



«Моё будущее? Карьеру завершать точно не собираюсь, буду играть. Сейчас рассматриваю различные варианты. РПЛ или ФНЛ? Думаю, было бы неплохо попробовать себя в АПЛ. Скоро всё узнаете. Всё будет хорошо», — цитирует Игнатьева «РБ Спорт».



35-летний игрок выступал за «Рубин» с июля 2021 года, куда перешёл из «Локомотива» на правах свободного агента. Контракт российского футболиста с казанским клубом истёк по окончании сезона-2021/2022. Полузащитник провёл 14 матчей за «Рубин», в которых забил один гол.



В завершившемся сезоне-2021/2022 казанцы заняли 15-е место в Российской Премьер-Лиге и вылетели в Футбольную национальную лигу.

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