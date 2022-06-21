Главный врач «Спартака» рассказал, сможет ли Джикия принять участие в Суперкубке

Главный врач московского «Спартака» Кирилл Козлов рассказал, что защитник команды Георгий Джикия сможет сыграть в матче за Суперкубок России с «Зенитом» (9 июля).
«Предупреждая вопрос о Джикия: он здоров, готов защищать красно-белые цвета. Мы его обследовали сегодня, проблем нет. Спортсмен здоров, мужественно отыграл Кубок. Проблемы с глазом? Офтальмологическое обследование показало, что с глазом у него всё в порядке. Прошло достаточно времени, чтобы произошло полное восстановление. Причина? Причина — попадание инородного предмета в глаз. К сожалению, это проблема, которая может ждать любого спортсмена на футбольных полях. Скажу, что Георгий мужественно выдержал всю симптоматику, которая его сопровождала. То, что он вышел в Кубке, всё-таки показывает его характер. К Суперкубку будет готов», — передаёт слова Козлова корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.
- 21 июня 2022
-
12:20
-
12:14
-
12:14
-
12:08
-
12:07
-
12:04
-
11:50
-
11:49
-
11:45
-
11:41
-
11:37
-
11:28
-
11:27
-
11:21
-
11:20
-
11:20
-
11:15
-
11:14
-
11:09
-
11:07
-
11:06
-
11:06
-
11:03
-
10:59
-
10:50
-
10:49
-
10:31
-
10:30
-
10:28
-
10:28
-
10:25
-
10:18
-
10:15
-
10:15
-
10:14