Главный врач «Спартака» рассказал, сможет ли Джикия принять участие в Суперкубке

Главный врач московского «Спартака» Кирилл Козлов рассказал, что защитник команды Георгий Джикия сможет сыграть в матче за Суперкубок России с «Зенитом» (9 июля).

«Предупреждая вопрос о Джикия: он здоров, готов защищать красно-белые цвета. Мы его обследовали сегодня, проблем нет. Спортсмен здоров, мужественно отыграл Кубок. Проблемы с глазом? Офтальмологическое обследование показало, что с глазом у него всё в порядке. Прошло достаточно времени, чтобы произошло полное восстановление. Причина? Причина — попадание инородного предмета в глаз. К сожалению, это проблема, которая может ждать любого спортсмена на футбольных полях. Скажу, что Георгий мужественно выдержал всю симптоматику, которая его сопровождала. То, что он вышел в Кубке, всё-таки показывает его характер. К Суперкубку будет готов», — передаёт слова Козлова корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.