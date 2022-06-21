Защитник «Спартака» Кофрие: отпуск прошёл хорошо. Готов к новому сезону

Защитник московского «Спартака» Максимилиано Кофрие рассказал, как прошёл его отпуск.



«Отпуск прошёл хорошо. Готов к новому сезону», — передаёт слова Кофрие корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.



25-летний бельгийский защитник выступает за «Спартак» с августа 2021 года, куда перешёл из «Сент-Трюйдена» за € 2,5 млн. Контракт игрока с московским клубом рассчитан до июня 2025 года. Согласно данным интернет-портала Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 900 тыс.



В завершившемся на клубном уровне сезоне-2021/2022 Максимилиано Кофрие сыграл в 29 матчах во всех турнирах, в которых отдал одну голевую передачу. «Спартак» закончил минувший сезон на 10-м месте в турнирной таблице.

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