Главный врач «Спартака» подвёл итоги медосмотра команды
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Главный врач «Спартака» Кирилл Козлов подвёл итоги медицинского осмотра команды.
«Мы провели двухдневное мероприятие. Первое мероприятие было направлено на проведение углублённого медицинского осмотра в том месте, где нас уже знают, где мы не первый год проходим — это Центр спортивной медицины ФМБА России. На сегодняшний день все игроки здоровы, все прошли медицинское обследование», — передаёт слова Козлова корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.
Напомним, в минувшем сезоне московский «Спартак» под руководством Паоло Ваноли стал обладателем Кубка России, обыграв в финальном матче московское «Динамо» со счётом 2:1. В чемпионате страны красно-белые финишировали на 10-й строчке в турнирной таблице.
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