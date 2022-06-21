Джикия объяснил, почему не смог поговорить с Бакаевым после перехода в «Зенит»

Защитник и капитан «Спартака» Георгий Джикия объяснил, почему не смог поговорить с Зелимханом Бакаевым после перехода в «Зенит».
«Честно, мы с ним виделись до того, как он улетел в Питер. Эта информация до последнего держалась, все узнали чуть ли не в день подписания. Но чтобы мы созвонились после официального подписания контракта, такого не было. Я могу вам WhatsApp показать. Он мне звонит, я не беру. Я ему звоню, у него тренировка. У них сейчас подготовка к турниру, и так получается, что когда я ему звонил, он был не один, мы не могли поговорить откровенно. Думаю, на днях созвонимся. Может быть, даже сегодня, когда я на базе буду, и детально обо всём поговорим.
Тогда мы не говорили, что он уходит, потому что было состояние, как на эмоциональном интервью после финала Кубка. Я до последнего, даже в день подписания контракта с питерской командой «Зенит», не хотел, чтобы такой игрок уходил от нас. Это моё личное мнение», — передаёт слова Джикии корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.
- 21 июня 2022
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