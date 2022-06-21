Джикия прокомментировал презентацию Бакаева скандальным видео с воспитанниками «Спартака»

Защитник и капитан «Спартака» Георгий Джикия прокомментировал презентацию Зелимхана Бакаева скандальным видео с воспитанниками «Спартака».
«Ему, наверное, немного тяжело в этом плане. Не думаю, что это видео было как-то с ним согласовано. Непонятно, почему презентация такого хорошего футболиста происходит именно вот так. Но опять же, это не моё дело, я не осуждаю пиар-группу «Зенита». Если это было сделано без его ведома, я считаю, что это какая-то подстава.
Провокация? Не знаю. Кого провоцировать? Меня или «Спартак», что они забрали нашего игрока, одного из лидеров? Это жизнь, так бывает», — передаёт слова Джикии корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.
Напомним, Зелимхан Бакаев перебрался в санкт-петербургский «Зенит» из московского «Спартака» на правах свободного агента. Полузащитник завоевал с московским клубом Кубок России по итогам сезона-2021/2022.
- 21 июня 2022
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