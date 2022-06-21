Соболев не исключил, что сыграет с Джикией за команду «БейБеги» в медийной лиге

Нападающий «Спартака» Александр Соболев не исключил, что сыграет с Георгием Джикией за команду «БейБеги» в медийной лиге.



«Это медиалига. Мы будем с Георгием, уже создали свою команду. Она будет называться «Бей-беги». В принципе, как «Спартак» играет, так и мы (смеётся). Это шутки, конечно. Это обычная лига, но в то же время прикольно. Кто сыграет за команду? Не могу сказать, что мы договорились с какими-то топами. По сезону мы, может, сами сыграем с Георгием. Там, скорее всего, люди хотят видеть меньше футбола, и больше медийных людей. Ещенко? Он сейчас в другой команде. Но мы будем общаться по его трансферу. Думаю, Ещенко будет с нами. Мы не хотели привязываться к «Спартаку». Это должна быть отдельная история, что мы с Георгием, как два президента, создаём команду. У нас уже есть тренер, идёт просмотр игроков. Кто тренер? Может быть, вы его знаете — Сергей Горелов. Мы с ним хорошо общаемся, и концепция этого тренера нам подходит», — передаёт слова Соболева корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.

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