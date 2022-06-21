Соболев: расстроился ли из-за ухода Бакаева? Не могу сказать, что прям расстроился
Поделиться
Нападающий московского «Спартака» Александр Соболев высказался о переходе полузащитника Зелимхана Бакаева в санкт-петербургский «Зенит».
«Это его выбор. Выбрал — пожалуйста. Расстроился ли? Не могу сказать, что прям расстроился. Но это его выбор — он его сделал. Я с ним по этому поводу не общался. Опять же, это его жизнь и карьера. Он вправе сам делать то, что он хочет», — передаёт слова Соболева корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.
Бакаев является воспитанником «Спартака», за который выступал до 2022 года. Всего за красно-белых 25-летний полузащитник провёл 105 матчей, забил 14 мячей и сделал 29 результативных передач. За сборную России Бакаев дебютировал в 2019 году. За это время он провёл 12 матчей, забив один гол.
Новость по темеДжикия: до последнего думал, что Бакаев останется в «Спартаке»
Комментарии
- 21 июня 2022
-
13:50
-
13:47
-
13:46
-
13:43
-
13:41
-
13:38
-
13:31
-
13:27
-
13:24
-
13:23
-
13:20
-
13:18
-
13:12
-
13:05
-
13:00
-
12:56
-
12:53
-
12:52
-
12:48
-
12:43
-
12:42
-
12:41
-
12:38
-
12:36
-
12:34
-
12:33
-
12:30
-
12:30
-
12:28
-
12:24
-
12:24
-
12:20
-
12:14
-
12:14
-
12:08
Партнерский контент