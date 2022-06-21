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Соболев: расстроился ли из-за ухода Бакаева? Не могу сказать, что прям расстроился

Соболев: расстроился ли из-за ухода Бакаева? Не могу сказать, что прям расстроился
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Нападающий московского «Спартака» Александр Соболев высказался о переходе полузащитника Зелимхана Бакаева в санкт-петербургский «Зенит».

«Это его выбор. Выбрал — пожалуйста. Расстроился ли? Не могу сказать, что прям расстроился. Но это его выбор — он его сделал. Я с ним по этому поводу не общался. Опять же, это его жизнь и карьера. Он вправе сам делать то, что он хочет», — передаёт слова Соболева корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.

Бакаев является воспитанником «Спартака», за который выступал до 2022 года. Всего за красно-белых 25-летний полузащитник провёл 105 матчей, забил 14 мячей и сделал 29 результативных передач. За сборную России Бакаев дебютировал в 2019 году. За это время он провёл 12 матчей, забив один гол.

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