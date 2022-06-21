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Георгий Джикия высказался о ситуации с легионерами в «Спартаке»

Георгий Джикия высказался о ситуации с легионерами в «Спартаке»
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Защитник и капитан «Спартака» Георгий Джикия высказался о ситуации с легионерами в московском клубе.

«Кто у нас остался? Кофрие, Шамар, Квинси, Виктор, Крал, Тиль, Педро, Джордан в аренде. За иностранцев я не могу говорить, потому что у нас был разговор с ними, где они говорили, что всё хорошо, всё нормально, а через три недели уехал один, через три-четыре уехал другой. По тому, как ситуация развивается, тяжело в их шкуру влезть и понять, что думают их семьи, родные, близкие, как они переживают, я не могу. Что будет через две, три недели после решения ФИФА с Кофрие, Шамаром, Квинси, Мозесом, я не знаю. Самое главное, что сегодня они с нами, посмотрим, что будет дальше», — передаёт слова Джикии корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.

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