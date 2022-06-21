Соболев рассказал, как основатель «Амкала» помог победить ему в голосовании «Спартака»

Нападающий «Спартака» Александр Соболев рассказал, как основатель «Амкала» помог победить ему в голосовании московского клуба.
«То, что меня признали лучшим игроком сезона — приятно. Не накручивал ли я голоса? Не накручивал. Единственное, Герман из «Амкала» писал мне, что давай выложу голосование у себя. Я ответил, хочешь, выкладывай. Но после он добавил, что если я выиграю, то должен буду футболку ему сделать. Получается, что я ему футболку отдам. А так я особо за голосованием даже не следил», — передаёт слова Соболева корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.
Напомним, Александр Соболев стал автором одного из голов красно-белых в финальном матче Кубка России сезона-2021/2022 с московским «Динамо». Спартак победил в этой встрече со счётом 2:1.
- 21 июня 2022
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