Тащин назвал доход «Зенита», ЦСКА, «Сочи» и «НН» за участие в предсезонном турнире
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Генеральный продюсер «Матч ТВ» Александр Тащин рассказал о призовых предстоящего предсезонного турнира, в котором примут участие «Зенит», ЦСКА, «Сочи» и «Нижний Новгород».
«Каждая из команд гарантированно получит по 3 миллиона рублей», — передаёт слова Тащина корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Зимин.
Напомним, сезон-2022/2023 Российской Премьер-Лиги откроется матчем за Суперкубок России в Санкт-Петербурге на стадионе «Газпром Арена». Чемпион России «Зенит» сыграет с победителем Кубка страны московским «Спартаком». Встреча состоится 9 июля. Ранее сообщалось, что «Спартак» может бойкотировать матч из-за его проведения в Санкт-Петербурге.
Караваев: когда «Зенит» берёт кубок, у нас играет «Ленинград». Видео:
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