Гаранин: Кассьерры на данный момент в «Сочи» нет. Всё идёт к уходу
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Главный тренер «Сочи» Вадим Гаранин высказался о возможном уходе нападающего Матео Кассьерры.
«Кассьерры на данный момент в команде нет. Я не в праве выдавать информацию. Если будет информация, клуб сообщит. Потенциальный уход? Всё к этому идёт», — передаёт слова Гаранина корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Зимин.
Матео Кассьерра стал футболистом «Сочи» летом прошлого года, перейдя из португальского «Белененсеша» за € 1,2 млн. В завершившемся сезоне 25-летний футболист принял участие в 23 матчах, забил 14 голов и отдал шесть результативных передач.
Ранее в СМИ были сообщения о том, что нападающий подпишет контракт с «Зенитом» по схеме 3+1. Отметим, что «Чемпионат» первым сообщил о переговорах между клубами по трансферу форварда.
Новость по темеМатео Кассьерра близок к переходу в «Зенит» из «Сочи»
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