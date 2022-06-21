Гаранин: Кассьерры на данный момент в «Сочи» нет. Всё идёт к уходу

Главный тренер «Сочи» Вадим Гаранин высказался о возможном уходе нападающего Матео Кассьерры.

«Кассьерры на данный момент в команде нет. Я не в праве выдавать информацию. Если будет информация, клуб сообщит. Потенциальный уход? Всё к этому идёт», — передаёт слова Гаранина корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Зимин.

Матео Кассьерра стал футболистом «Сочи» летом прошлого года, перейдя из португальского «Белененсеша» за € 1,2 млн. В завершившемся сезоне 25-летний футболист принял участие в 23 матчах, забил 14 голов и отдал шесть результативных передач.

Ранее в СМИ были сообщения о том, что нападающий подпишет контракт с «Зенитом» по схеме 3+1. Отметим, что «Чемпионат» первым сообщил о переговорах между клубами по трансферу форварда.