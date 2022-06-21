«Сказки». В «Спартаке» ответили гендиректору «Зенита» на слова о Суперкубке

Генеральный директор «Спартака» Евгений Мележиков отреагировал на слова коллеги из «Зенита» Александра Медведева.
«Сказки. Но в отличие от некоторых мы отсутствием памяти не страдаем. До финала Кубка разговоров о Суперкубке не было и быть не могло в принципе, а представить, чтобы я когда-либо и о чём-либо просил господина Медведева, невозможно. Эти вопросы не в его компетенции.
Уже 30 мая после общего собрания РПЛ представители «Зенита» обратились и выступили с идеей провести матч в Питере — я об этом рассказывал в недавнем интервью. На что мы ответили, что выступаем за нейтральный стадион», — передаёт слова Мележикова корреспондент «Чемпионата» Салават Муртазин.
Ранее генеральный директор «Зенита» рассказал, что до финала Кубка России Мележиков обещал поддержать Санкт-Петербург в качестве места проведения Суперкубка России взамен на поддержку переноса старта сезона.
- 21 июня 2022
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