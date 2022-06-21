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Медведев: в «Спартаке» сначала сказали, что поддержат проведение Суперкубка в Петербурге

Медведев: в «Спартаке» сначала сказали, что поддержат проведение Суперкубка в Петербурге
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Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев высказался о предстоящем матче за Суперкубок России со «Спартаком».

«Не хотел об этом говорить, но вынужден. До финала Кубка России ко мне подошли два гендиректора — «Спартака» и «Динамо». И сказали, что, независимо от того, кто победит в Кубке России, они поддержат проведение финала Суперкубка в Санкт-Петербурге при условии, что мы поддержим перенос чемпионата на одну неделю. Мы согласились, и они получили официальные заверения.

Но на следующий день после победы гендир «Спартака» сказал, что отзывает предложение. А потом сказал, что против игры в Петербурге. В таких случаях говорят: без комментариев», — передаёт слова Медведева корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Зимин.

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