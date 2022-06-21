Агент: Изидор очень хорошо себя чувствует в Москве и хочет остаться в «Локомотиве»
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Эммануэль Лакруа, агент нападающего московского «Локомотива» Вильсона Изидора, отреагировал на последнее решение ФИФА и заверил, что его клиент останется в текущей команде.
«Изидор очень хорошо себя чувствует в «Локомотиве», в Москве и он хочет остаться в клубе», — сказал Лакруа в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Ирха.
21-летний Изидор перешёл в «Локомотив» из «Монако» в январе 2022 года. За московскую команду Вильсон в 12 матчах забил семь голов и отдал результативную передачу. Соглашение между сторонами истекает в 2026 году.
Напомним, сегодня, 21 июня, ФИФА разрешила иностранным игрокам и тренерам приостановить свои контракты с российскими командами до окончания сезона-2022/2023.
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