«Рома» и «Интер» интересуются приобретением защитника «Реала» Начо

«Рома» и «Интер» запрашивали у мадридского «Реала» возможность приобретения защитника Начо Фернандеса в летнее трансферное окно. Об этом сообщает Mundo Deportivo.

32-летний Начо — воспитанник «Реала». В минувшем сезоне защитник принял участие в 42 матчах во всех турнирах, в которых отметился тремя голами. Соглашение между сторонами истекает в конце следующего сезона. Вместе с «Реалом» Фернандес выиграл 20 трофеев, включая пять побед в Лиге чемпионов.

Напомним, вчера, 20 июня, «Реал» презентовал защитника Антонио Рюдигера, подписавшего контракт с командой на правах свободного агента.

Видеообзор. «Реал Мадрид» — «Бетис». Испанская Примера — 2021/2022. 38-й тур:

Трансляции матчей испанской Примеры, Кубка Италии и других турниров доступны эксклюзивно в Okko.