«Рома» и «Интер» интересуются приобретением защитника «Реала» Начо

«Рома» и «Интер» запрашивали у мадридского «Реала» возможность приобретения защитника Начо Фернандеса в летнее трансферное окно. Об этом сообщает Mundo Deportivo.
32-летний Начо — воспитанник «Реала». В минувшем сезоне защитник принял участие в 42 матчах во всех турнирах, в которых отметился тремя голами. Соглашение между сторонами истекает в конце следующего сезона. Вместе с «Реалом» Фернандес выиграл 20 трофеев, включая пять побед в Лиге чемпионов.
Напомним, вчера, 20 июня, «Реал» презентовал защитника Антонио Рюдигера, подписавшего контракт с командой на правах свободного агента.
Видеообзор. «Реал Мадрид» — «Бетис». Испанская Примера — 2021/2022. 38-й тур:
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