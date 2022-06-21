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Экс-президент «Локомотива» назвал дискриминационным новое решение ФИФА по легионерам в РПЛ

Экс-президент «Локомотива» назвал дискриминационным новое решение ФИФА по легионерам в РПЛ
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Бывший президент «Локомотива» Николай Наумов назвал дискриминационным новое решение ФИФА по легионерам в РПЛ.

«Само решение ФИФА дискриминационное, тут вопросов быть не должно. Это верх цинизма. Они прекрасно знают, что футболист — это одна из категорий спортсменов, которых покупают, продают, которые стоят денег. И просто взять и лишить средств за футболистов, за которых были заплачены деньги, а в некоторых случаях немаленькие средства, – это неправильно. Безобразие, но с этим бороться невозможно. Клубам сейчас надо обратить внимание на свои школы, начать доверять больше молодым футболистам. Другого пути развивать свой внутренний футбол у нас нет», — сказал Наумов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Ирха.

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