Экс-президент «Локомотива» назвал дискриминационным новое решение ФИФА по легионерам в РПЛ

Бывший президент «Локомотива» Николай Наумов назвал дискриминационным новое решение ФИФА по легионерам в РПЛ.



«Само решение ФИФА дискриминационное, тут вопросов быть не должно. Это верх цинизма. Они прекрасно знают, что футболист — это одна из категорий спортсменов, которых покупают, продают, которые стоят денег. И просто взять и лишить средств за футболистов, за которых были заплачены деньги, а в некоторых случаях немаленькие средства, – это неправильно. Безобразие, но с этим бороться невозможно. Клубам сейчас надо обратить внимание на свои школы, начать доверять больше молодым футболистам. Другого пути развивать свой внутренний футбол у нас нет», — сказал Наумов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Ирха.