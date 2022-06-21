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Карлос Тевес назначен новым главным тренером «Росарио Сентраль»

Карлос Тевес назначен новым главным тренером «Росарио Сентраль»
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Бывший игрок сборной Аргентины Карлос Тевес стал главным тренером «Росарио Сентраль». Об этом сообщает официальный сайт аргентинского клуба.

Контракт с экс-игроком «Манчестер Сити» и «Манчестер Юнайтед» рассчитан до лета 2023 года. Отмечается, что Карлос Тевес ещё не закончил необходимые тренерские курсы, поэтому в официальных протоколах он не будет значиться главным тренером клуба.

Последним клубом 38-летнего аргентинского нападающего был «Бока Хуниорс», который игрок покинул в 2021 году. Ранее Карлос Тевес выступал за бразильский «Коринтианс», английские «Вест Хэм Юнайтед», «Манчестер Юнайтед» и «Манчестер Сити», итальянский «Ювентус» и другие команды.

Напомним, 4 июня Карлос Тевес объявил о завершении карьеры игрока в связи со смертью своего приёмного отца Сегундо Раймундо.

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