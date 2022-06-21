Агент Мартинса Перейры заявил, что футболист должен остаться в «Спартаке»

Агент Александр Боннефон, представляющий интересы полузащитника «Спартака» Кристофера Мартинса Перейры, заявил, что футболист должен остаться в московском клубе, несмотря на сегодняшнее решение ФИФА о продлении разрешения легионерам РПЛ приостанавливать контракты с клубами.



«Может ли Мартинс покинуть «Спартак» из-за нового решения ФИФА? Он должен остаться в клубе», — сказал Боннефон в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Ирха.

Напомним, сегодня, 21 июня, ФИФА разрешила иностранным игрокам и тренерам приостановить свои контракты с российскими командами до окончания сезона-2022/2023. Кристофер Мартинс Перейра присоединился к московскому «Спартаку» в зимнее трансферное окно минувшего сезона, перейдя из швейцарского «Янг Бойз».