Агент Мартинса Перейры заявил, что футболист должен остаться в «Спартаке»
Поделиться
Агент Александр Боннефон, представляющий интересы полузащитника «Спартака» Кристофера Мартинса Перейры, заявил, что футболист должен остаться в московском клубе, несмотря на сегодняшнее решение ФИФА о продлении разрешения легионерам РПЛ приостанавливать контракты с клубами.
«Может ли Мартинс покинуть «Спартак» из-за нового решения ФИФА? Он должен остаться в клубе», — сказал Боннефон в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Ирха.
Напомним, сегодня, 21 июня, ФИФА разрешила иностранным игрокам и тренерам приостановить свои контракты с российскими командами до окончания сезона-2022/2023. Кристофер Мартинс Перейра присоединился к московскому «Спартаку» в зимнее трансферное окно минувшего сезона, перейдя из швейцарского «Янг Бойз».
Комментарии
- 21 июня 2022
-
18:13
-
18:10
-
18:09
-
18:04
-
17:56
-
17:48
-
17:44
-
17:30
-
17:25
-
17:16
-
17:09
-
16:54
-
16:50
-
16:43
-
16:42
-
16:31
-
16:30
-
16:21
-
16:13
-
16:10
-
16:09
-
16:06
-
16:05
-
15:59
-
15:57
-
15:50
-
15:49
-
15:47
-
15:43
-
15:32
-
15:29
-
15:21
-
15:19
-
15:10
-
15:07
Партнерский контент