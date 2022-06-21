Стали известны даты проведения матчей «Спартака» и «Зенита» в РПЛ сезона-2022/2023

Сегодня, 21 июня, Российская Премьер-Лига опубликовала расписание соревнований сезона-2022/2023. Стало известно, что московский «Спартак» и санкт-петербургский «Зенит» сыграют между собой в 8-м и 26-м туре.



Проведение матчей 8-го тура чемпионата России запланировано на 2-4 сентября 2022 года. Игры 26-го тура пройдут 5-7 мая 2023 года. Старт нового сезона Российской Премьер-Лиги запланирован на 15-17 июля.



Напомним, по итогам сезона-2021/2022 чемпионом России стал «Зенит». Санкт-петербургский клуб в восьмой раз в истории завоевал этот титул, не учитывая победу в первенстве СССР. В тройку лидеров также вошли «Сочи» и московское «Динамо». «Спартак» завершил прошлый розыгрыш турнира на 10-м месте.

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