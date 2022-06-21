Президент «ПСЖ»: отказались от € 180 млн от «Реала», потому что знали, чего хочет Мбаппе

Президент «ПСЖ» Нассер Аль-Хелаифи отметил, что решение нападающего Килиана Мбаппе остаться в парижском клубе не связано с деньгами, предложенными руководством команды.



«Прошлым летом мы отказались от предложения в размере € 180 млн, поступившего от «Реал», потому что знали, что Килиан хочет остаться в «ПСЖ». Я знаю его очень хорошо. Знаю, чего хочет Килиан и его семья. Деньги не влияют на их решения. Килиан решил играть за свой клуб, за свой город и свою страну, а также за спортивный проект. Он думает только о футболе и победах», — приводит слова Аль-Хелаифи Marca.



Мбаппе в мае 2022 года подписал новое трёхлетнее соглашение с «ПСЖ». По неофициальным данным, зарплата Килиана в клубе по новому соглашению составит € 93 млн в год, что сделает его самым высокооплачиваемым игроком в мире.

Первый гол Килиана Мбаппе в профессиональном футболе: