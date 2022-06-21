Спортивный юрист на примере «Рубина» объяснил, как клубы РПЛ теряют миллионы из-за ФИФА

Спортивный юрист Михаил Прокопец рассказал о финансовых потерях клубов РПЛ из-за решений ФИФА.

«Я бы на месте клубов подумал дважды. С одной стороны, мы лишены всех международных соревнований – нет еврокубков и турниров для сборных. У нас забирают игроков. Не забываем, что у всех футболистов есть агенты. И если им какие-то выплаты полагаются, то их будут требовать от российских клубов. Агент может прийти и сказать: «Мне всё равно, что игрок ушёл, что никогда не вернётся, что он ни минуты не сыграл. Вы заплатите мне, пожалуйста, агентские за то, что когда-то он к вам пришёл». Это то, что происходит уже прямо сейчас. И ФИФА встанет на сторону агента. У российских клубов, получается, нет никаких прав, а только обязанности», — сказал Прокопец в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Григорием Телингатером.