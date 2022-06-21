Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Стала известна зарплата Сарвели в «Сочи»

Стала известна зарплата Сарвели в «Сочи»
Комментарии

Стала известна возможная зарплата нападающего «Крыльев Советов» Владислава Сарвели после перехода в «Сочи». Об этом сообщает Metaratings.

По информации источника, по контракту с новым клубом Сарвели будет зарабатывать около € 500 тыс. в год. Он должен заменить колумбийского форварда Матео Кассьерру, который в ближайшее время может перейти в «Зенит».

В минувшем сезоне 24-летний игрок провёл за «Крылья Советов» 30 матчей во всех турнирах, забил девять мячей и сделал две результативные передачи. Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость российского нападающего в € 1,8 млн.

В прошедшем сезоне Российской Премьер-Лиги «Крылья Советов» заняли восьмое место в турнирной таблице чемпионата, набрав 41 очко. ФК «Сочи» по итогам минувшего сезона занял второе место в РПЛ, впервые в истории завоевав серебряные медали российского первенства.

Ранее «Чемпионат» сообщал, что «Сочи» договорился с «Крыльями Советов» о трансфере Владислава Сарвели.

Новость по теме
«Сочи» договорился с «Крыльями Советов» о трансфере Владислава Сарвели
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022