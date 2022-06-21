Стала известна зарплата Сарвели в «Сочи»

Стала известна возможная зарплата нападающего «Крыльев Советов» Владислава Сарвели после перехода в «Сочи». Об этом сообщает Metaratings.

По информации источника, по контракту с новым клубом Сарвели будет зарабатывать около € 500 тыс. в год. Он должен заменить колумбийского форварда Матео Кассьерру, который в ближайшее время может перейти в «Зенит».

В минувшем сезоне 24-летний игрок провёл за «Крылья Советов» 30 матчей во всех турнирах, забил девять мячей и сделал две результативные передачи. Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость российского нападающего в € 1,8 млн.



В прошедшем сезоне Российской Премьер-Лиги «Крылья Советов» заняли восьмое место в турнирной таблице чемпионата, набрав 41 очко. ФК «Сочи» по итогам минувшего сезона занял второе место в РПЛ, впервые в истории завоевав серебряные медали российского первенства.

Ранее «Чемпионат» сообщал, что «Сочи» договорился с «Крыльями Советов» о трансфере Владислава Сарвели.