Стала известна зарплата Сарвели в «Сочи»

Стала известна возможная зарплата нападающего «Крыльев Советов» Владислава Сарвели после перехода в «Сочи». Об этом сообщает Metaratings.
По информации источника, по контракту с новым клубом Сарвели будет зарабатывать около € 500 тыс. в год. Он должен заменить колумбийского форварда Матео Кассьерру, который в ближайшее время может перейти в «Зенит».
В минувшем сезоне 24-летний игрок провёл за «Крылья Советов» 30 матчей во всех турнирах, забил девять мячей и сделал две результативные передачи. Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость российского нападающего в € 1,8 млн.
В прошедшем сезоне Российской Премьер-Лиги «Крылья Советов» заняли восьмое место в турнирной таблице чемпионата, набрав 41 очко. ФК «Сочи» по итогам минувшего сезона занял второе место в РПЛ, впервые в истории завоевав серебряные медали российского первенства.
Ранее «Чемпионат» сообщал, что «Сочи» договорился с «Крыльями Советов» о трансфере Владислава Сарвели.
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