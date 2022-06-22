Сербский агент Остожич: Раконьяц и Гайич могут достичь уровня Ивановича и Видича

Сербский агент Боян Остожич поделился мнением о переходах черногорского форварда Марко Раконьяца в «Локомотив» и сербского крайнего защитника Милана Гайича в ЦСКА.
«Это трансферное окно началось с нескольких хороших переходов игроков из Сербии в Россию. Это талантливые ребята, которые могут заявить о себе. Раконьяц и Гайич — классные футболисты. Они наверняка привлекут много внимания — и, возможно, дойдут до уровня Бано Ивановича и Неманьи Видича. Я думаю, что при определённых раскладах они смогут достичь их уровня», — сказал Остожич в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Дмитрием Зиминым.
Напомним, Раконьяц перешёл в «Локомотив» из сербского клуба «Чукарички» за € 2,5 млн, согласно данным Transfermarkt, а защитник Милан Гайич перебрался в стан армейцев на правах свободного агента.
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