Дортмундская «Боруссия» согласовала с «Аяксом» трансфер форварда Аллера

Нападающий амстердамского «Аякса» Себастьен Аллер продолжит карьеру в дортмундской «Боруссии», сообщает журналист Фабрицио Романо на своей странице в социальных сетях.
По информации источника, немецкий клуб заплатит за трансфер 27-летнего футболиста € 35 млн. Дортмундская «Боруссия» также согласовала условия личного контракта с Аллером. В ближайшее время нападающий пройдёт медицинский осмотр и подпишет необходимые документы.
Напомним, Аллер стал игроком амстердамцев в январе 2021 года, перейдя из «Вест Хэм Юнайтед» за € 22,5 млн. В 65 матчах за клуб ивуарийский футболист французского происхождения забил 47 голов и отдал 16 результативных передач. Соглашение между Аллером и «Аяксом» истекает в 2025 году.
Кто из футболистов чаще всего забивал мячи головой в XXI веке?
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