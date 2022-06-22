Нападающий «Байера» в скором времени может пополнить состав франкфуртского «Айнтрахта»
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Аргентинский нападающий леверкузенского «Байера» Лукас Аларио в ближайшее время может стать игроком франкфуртского «Айнтрахта». Об этом сообщает Kicker.
Сообщается, что леверкузенский «Байер» должен получить за аргентинского игрока порядка € 6,5 млн плюс бонусы за производительность форварда.
Ранее сообщалось, что Лукас Аларио подпишет с франкфуртским клубом трёхлетний контракт до 2025 года. Аргентинский игрок надеется получить в «Айнтрахте» больше игрового времени для того, чтобы заработать место в сборной Аргентины на чемпионате мира 2022 года.
Лукас Аларио забил 42 гола в 126 матчах немецкой Бундеслиги за леверкузенский «Байер» с момента своего перехода из «Ривер Плейта» в 2017 году за € 19 млн.
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