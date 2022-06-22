Экс-тренер «Спартака»: точно не вижу ничего криминального в том, что Бакаев в «Зените»

Бывший тренер по физподготовке «Спартака» Джорджо д'Урбано прокомментировал переход полузащитника красно-белых Зелимхана Бакаева в «Зенит».
«В сегодняшнем футболе все изменилось, так что переход к принципиальному сопернику уже мало кого удивляет. В Италии подобное тоже случается. Достаточно упомянуть аргентинца Дибалу, который покинул «Ювентус» по окончании контракта и ведет переговоры с непримиримым соперником бьянконери — «Интером». Так что точно не вижу ничего криминального в том, что Бакаев теперь в «Зените», — цитирует д'Урбано «Спорт-экспресс».
Напомним, Зелимхан Бакаев перебрался в санкт-петербургский «Зенит» из московского «Спартака» на правах свободного агента. Полузащитник завоевал с московским клубом Кубок России по итогам сезона-2021/2022.
- 22 июня 2022
-
12:30
-
12:28
-
12:25
-
12:16
-
12:12
-
11:59
-
11:54
-
11:50
-
11:42
-
11:37
-
11:33
-
11:23
-
11:14
-
11:11
-
11:10
-
11:04
-
11:01
-
10:57
-
10:43
-
10:40
-
10:39
-
10:33
-
10:17
-
10:15
-
10:08
-
10:07
-
10:04
-
10:00
-
09:53
-
09:42
-
09:42
-
09:36
-
09:35
-
09:34
-
09:25