Экс-тренер «Спартака»: точно не вижу ничего криминального в том, что Бакаев в «Зените»

Бывший тренер по физподготовке «Спартака» Джорджо д'Урбано прокомментировал переход полузащитника красно-белых Зелимхана Бакаева в «Зенит».



«В сегодняшнем футболе все изменилось, так что переход к принципиальному сопернику уже мало кого удивляет. В Италии подобное тоже случается. Достаточно упомянуть аргентинца Дибалу, который покинул «Ювентус» по окончании контракта и ведет переговоры с непримиримым соперником бьянконери — «Интером». Так что точно не вижу ничего криминального в том, что Бакаев теперь в «Зените», — цитирует д'Урбано «Спорт-экспресс».



Напомним, Зелимхан Бакаев перебрался в санкт-петербургский «Зенит» из московского «Спартака» на правах свободного агента. Полузащитник завоевал с московским клубом Кубок России по итогам сезона-2021/2022.

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