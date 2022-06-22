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Состоялась первая тренировка нового наставника «Спартака» Гильермо Абаскаля

Состоялась первая тренировка нового наставника «Спартака» Гильермо Абаскаля
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Сегодня, 22 июня, начался предсезонный сбор московского «Спартака» в Тарасовке. Свою первую тренировку провёл новый главный тренер красно-белых Гильермо Абаскаль. Об этом сообщает официальный сайт «Спартака».

Отмечается, что новый главный тренер красно-белых рассказал о плане работы с командой. Первая тренировка включила в себя тестирование в тренажёрном зале и занятие на поле.

Гильермо Абаскаль сменил на посту главного тренера «Спартака» Паоло Ваноли. Итальянский специалист сумел завоевать с клубом Кубок России по итогам сезона-2021/2022.

Напомним, что Абакскаль начинал тренерскую карьеру в юношеской команде «Севильи», затем возглавлял швейцарские «Кьяссо» и «Лугано», был главным тренером итальянского «Асколи» и греческого «Волоса». Стоит отметить, что Абаскаль спас «Лугано» от вылета из чемпионата Швейцарии.

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