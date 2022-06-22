«Команде будет сложно». Силкин — о бойкоте фанатами «Динамо» матчей РПЛ из-за Fan ID

Российский тренер Сергей Силкин прокомментировал решение болельщиков «Динамо» не посещать матчи Российской Премьер-Лиги из-за введения паспорта болельщика (Fan ID).
«Это их решение. Они хотят чего-то добиться, чтобы проще было всё, не усложнять. Я не понимаю в этом ничего. Я считаю, если люди захотели пойти в театр, то они покупают билет и идут. Захотели пойти на футбол — купили билет и пошли. Не надо здесь усложнять. Может быть, можно понять решение фанатов. Не просто так это делают. Они поддерживают команду, и команде без них будет сложно», — сказал Силкин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.
Напомним, ранее система идентификации футбольных болельщиков применялась на Кубке конфедерации 2017 года, чемпионате мира 2018 года, а также на матчах чемпионата Европы — 2020, которые проводились в России. Система Fan ID предназначена для обеспечения зрителям комфортного попадания на стадион.
- 22 июня 2022
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