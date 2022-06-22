Игонин: у «Спартака» очень большие опасения за Суперкубок — оправдания заранее прописаны

Бывший футболист «Зенита» Алексей Игонин прокомментировал решение «Спартака» не бойкотировать матч за Суперкубок России, который пройдёт в Санкт-Петербурге.



«Я так понимаю, у них очень большие опасения по поводу исхода матча за Суперкубок. Мне кажется, все оправдания заранее прописаны в СМИ и в официальных письмах РФС. Поэтому, наверное, им так психологически легче.



По большому счёту ничего не поменялось. Пусть PR-менеджеры своим делом занимаются. Футболисты же в любом случае готовились, а не только после этого заявления. Это же не так. Все занимались своим делом, ничего нового здесь не будет», — сказал Игонин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Микеле Антоновым.

Напомним, сезон-2022/2023 Российской Премьер-Лиги откроется матчем за Суперкубок России в Санкт-Петербурге на стадионе «Газпром Арена», в котором ставший чемпионом России «Зенит» сыграет с победителем Кубка страны — московским «Спартаком». Встреча состоится 9 июля. Ранее сообщалось, что «Спартак» может бойкотировать матч из-за его проведения в Санкт-Петербурге.