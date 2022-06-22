Игонин: у «Спартака» очень большие опасения за Суперкубок — оправдания заранее прописаны

Бывший футболист «Зенита» Алексей Игонин прокомментировал решение «Спартака» не бойкотировать матч за Суперкубок России, который пройдёт в Санкт-Петербурге.
«Я так понимаю, у них очень большие опасения по поводу исхода матча за Суперкубок. Мне кажется, все оправдания заранее прописаны в СМИ и в официальных письмах РФС. Поэтому, наверное, им так психологически легче.
По большому счёту ничего не поменялось. Пусть PR-менеджеры своим делом занимаются. Футболисты же в любом случае готовились, а не только после этого заявления. Это же не так. Все занимались своим делом, ничего нового здесь не будет», — сказал Игонин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Микеле Антоновым.
Напомним, сезон-2022/2023 Российской Премьер-Лиги откроется матчем за Суперкубок России в Санкт-Петербурге на стадионе «Газпром Арена», в котором ставший чемпионом России «Зенит» сыграет с победителем Кубка страны — московским «Спартаком». Встреча состоится 9 июля. Ранее сообщалось, что «Спартак» может бойкотировать матч из-за его проведения в Санкт-Петербурге.
- 22 июня 2022
-
15:40
-
15:31
-
15:28
-
15:21
-
15:19
-
15:18
-
15:09
-
14:54
-
14:50
-
14:48
-
14:47
-
14:33
-
14:29
-
14:23
-
14:21
-
14:19
-
14:18
-
14:10
-
14:02
-
13:55
-
13:50
-
13:49
-
13:48
-
13:43
-
13:40
-
13:37
-
13:36
-
13:31
-
13:20
-
13:16
-
13:03
-
12:59
-
12:58
-
12:50
-
12:46