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Игрок «Рубина» Андерс Дрейер заявил, что не решил, где продолжит карьеру

Игрок «Рубина» Андерс Дрейер заявил, что не решил, где продолжит карьеру
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Датский полузащитник «Рубина» Андерс Дрейер, в минувшем сезоне игравший на правах аренды за «Мидтьюлланн», рассказал, что думает о своём будущем.

«Сейчас я должен сесть и с холодной головой решить, где продолжить свою карьеру. Предстоящий чемпионат мира не станет решающий фактором в моём выборе клуба. Остаться в Дании? Никогда не говори никогда. Я мог бы остаться в «Мидтьюлланне», мне нравится играть за них, но есть много других интересных мест. Я не скрываю, что чемпионат мира – это цель, но он не будет определять, куда я поеду», – приводит слова Дрейера датское интернет-издание Bold.

Напомним, вчера, 21 июня, ФИФА опубликовала заявление о том, что продлевает разрешение иностранным игрокам и тренерам клубов РПЛ приостанавливать контракты с клубами до лета 2023 года.

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