«Динамо» сыграет товарищеский матч с «Локомотивом»

Столичное «Динамо» проведёт товарищеский матч с московским «Локомотивом» перед началом сезона-2022/2023 Российской Премьер-Лиги. Об этом сообщается на официальном сайте бело-голубых.

Матч «Динамо» — «Локомотив» состоится 10 июля на стадионе «РЖД Арена». Стартовый свисток арбитра прозвучит в 19:00 мск.

В минувшем сезоне Российской Премьер-Лиги московское «Динамо» под руководством немецкого специалиста Сандро Шварца завоевало бронзовые медали, заняв третье место в турнирной таблице чемпионата. Московский «Локомотив» стал шестым в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги по итогам сезона-2021/2022.

Ранее сегодня, 22 июня, было опубликовано заявление болельщиков «Динамо» о том, что они прекратят посещать матчи РПЛ из-за введения паспорта болельщика Fan ID.