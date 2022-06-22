«Монпелье» ведёт переговоры о подписании лидера «Сент-Этьена»
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Игрок «Сент-Этьена» и сборной Туниса Вахби Хазри может пополнить состав другого французского клуба «Монпелье». Об этом сообщает L'Équipe.
По информации источника, «Монпелье» ведёт предварительные переговоры с нынешним клубом тунисского игрока. Как сообщается, 31-летний атакующий футболист хочет присоединиться к клубу, однако успех сделки будет зависеть от того уйдёт ли кто-то из нападающих «Монпелье» этим летом. Сообщается, что покинуть «Монпелье» может форвард Стефи Мавидиди, которым интересуются некоторые клубы английской Премьер-лиги.
По итогам минувшего сезона, «Сент-Этьен» вылетел из французской Лиги 1, проиграв в стыковых матчах за право остаться в высшем дивизионе французского футбола «Осеру».
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