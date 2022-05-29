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После вылета «Сент-Этьена» в Лигу 2 фанаты выбежали на поле и забросали игроков файерами

После вылета «Сент-Этьена» в Лигу 2 фанаты выбежали на поле и забросали игроков файерами
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Сегодня, 29 мая, в ответном стыковом матче за право участия во французской Лиге 1 «Сент-Этьен» принимал «Осер». Гости одержали победу (1:1, 5:4 по пенальти). По сумме двух матчей (1:1; 1:1, 5:4) победил «Осер», который вышел в Лигу 1.

После завершения встречи фанаты «Сент-Этьена» выбежали на поле и начали забрасывать игроков и тренеров файерами.

Отметим, что «Сент-Этьен» впервые за 18 лет вылетел из высшего дивизиона чемпионата Франции. «Осер», в свою очередь, поднялся в элиту впервые с 2012 года. Помимо «Сент-Этьена», в Лигу 2 вылетели «Метц» и «Бордо».

Чемпионом Франции сезона-2021/2022 стал «ПСЖ», серебряные медали заработал «Марсель», бронза – у «Монако», за который выступает российский полузащитник Александр Головин.

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