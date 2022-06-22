Канищев: никакого бойкота Суперкубка «Спартаком» бы не было. Всё, чтобы разогреть публику

Бывший футболист сборной России Анатолий Канищев поделился мнением о решении «Спартака» не бойкотировать матч за Суперкубок России с «Зенитом» в Санкт-Петербурге.

«С чем были связаны все намёки до этого заявления? Всё это было связанно с подогревом ажиотажа к матчу. И всё. Естественно хорошо, что матч состоится. Ничего подобного бы не было, это были вбросы. Официальной позиции клуба не было. Уверен, что это были просто вбросы. В прессе такое часто бывает и не только у нас. Всё для того, чтобы разогреть публику и привлечь внимание», — сказал Канищев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

Напомним, «Спартак» в статусе победителя Кубка России сыграет в матче за Суперкубок с санкт-петербургским «Зенитом», который стал победителем Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022.