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Футболистка Аслани: в «ПСЖ» меня сфотографировали с Ибрагимовичем, потом отвезли в трущобы

Футболистка Аслани: в «ПСЖ» меня сфотографировали с Ибрагимовичем, потом отвезли в трущобы
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Нападающая мадридского «Реала» и сборной Швеции Косоваре Аслани рассказала о своём появлении в «Пари-Сен-Жермен» и разнице в отношении к футболистам и футболисткам.

«Все думают, что быть профессионалом — это гламур, но довольно интересно узнать, как это выглядит для игрока-женщины. Когда я подписала контракт с «ПСЖ», эта новость получила широкую известность в СМИ, потому что я была первой шведской футболисткой в клубе. Златан Ибрагимович был там же в то же время, и они хотели подчеркнуть, что мы были двумя шведскими нападающими в «ПСЖ». Нас сфотографировали вместе, и было много шума. На один час. Затем меня отвезли в апарт-отель в трущобах Парижа.

У меня не было информации, где я могу купить еду или как добраться до спортзала. Это была проверка реальности и напоминание о том, что у медали две стороны. С одной стороны блестит, а с другой совсем грязно. Можно сказать, что эта часть женского футбола ещё может развиваться», — приводит слова Аслани femina.se.

Футболистка начинала свою карьеру в шведском «Линчёпинге», а в составе сборной Швеции стала серебряным призёром Олимпиады 2016 года.

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