«Оренбург» объявил своих соперников на сборах в Турции
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Стали известны первые два спарринг-партнёра «Оренбурга» на турецких сборах, сообщает пресс-служба клуба.
Первый сбор команда завершит матчем с представителем Национальной дивизии (высшая лига чемпионата Молдавии) «Динамо-Авто» из Тирасполя. «Оренбург» не будет покидать Турцию между двумя сборами. Во время выходных дней команда переедет на другую спортивную базу в том же горном регионе Кёроглу вблизи городов Дюздже и Болу.
Первый матч второго сбора состоится с представителем турецкой Суперлиги футбольным клубом «Газиантеп».
- 25 июня, 13.30 мск. «Оренбург» — «Динамо-Авто» (Тирасполь, Молдова)
- 2 июля, 16.00 мск. «Оренбург» — «Газиантеп» (Газиантеп, Турция)
Напомним, «Оренбург» по результатам прошедшего сезона ФНЛ вернулся в Российскую Премьер-Лигу. В матче первого тура РПЛ команда сыграет с «Крыльями Советов» из Самары.
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