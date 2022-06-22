«Оренбург» объявил своих соперников на сборах в Турции

Стали известны первые два спарринг-партнёра «Оренбурга» на турецких сборах, сообщает пресс-служба клуба.



Первый сбор команда завершит матчем с представителем Национальной дивизии (высшая лига чемпионата Молдавии) «Динамо-Авто» из Тирасполя. «Оренбург» не будет покидать Турцию между двумя сборами. Во время выходных дней команда переедет на другую спортивную базу в том же горном регионе Кёроглу вблизи городов Дюздже и Болу.



Первый матч второго сбора состоится с представителем турецкой Суперлиги футбольным клубом «Газиантеп».

25 июня, 13.30 мск. «Оренбург» — «Динамо-Авто» (Тирасполь, Молдова)

2 июля, 16.00 мск. «Оренбург» — «Газиантеп» (Газиантеп, Турция)

Напомним, «Оренбург» по результатам прошедшего сезона ФНЛ вернулся в Российскую Премьер-Лигу. В матче первого тура РПЛ команда сыграет с «Крыльями Советов» из Самары.