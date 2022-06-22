«Фиорентина» и «Реал» согласовали зарплату Йовича

Нападающий «Реала» и сборной Сербии Лука Йович стал ещё ближе к переходу в «Фиорентину» на правах аренды, сообщает в социальной сети журналист Николо Скира.



По информации источника, клубы достигли соглашения по зарплате игрока: «Реал» будет выплачивать половину суммы. Благодаря работе агента Фали Рамадани флорентийцы уверены в том, что сделка будет завершена.



Напомним, после удачного сезона-2018/2019 в составе франкфуртского «Айнтрахта» Йович перешёл в мадридский клуб летом 2019 года за € 60 млн. За «сливочных» в прошлом сезоне сербский нападающий провёл 19 матчей и забил один мяч. В 26 играх за сборную у футболиста девять голов.



«Фиорентина», за которую выступает Александр Кокорин, заняла седьмое место в Серии А и сыграет в Лиге конференций.