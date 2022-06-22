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Чалханоглу: Ибрагимович не способствовал чемпионству «Милана». Он любит внимание

Чалханоглу: Ибрагимович не способствовал чемпионству «Милана». Он любит внимание
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Полузащитник «Интера» Хакан Чалханоглу высказался в адрес нападающего «Милана» Златана Ибрагимовича.

«Златан просто любит внимание. Он не способствовал победе «Милана» в чемпионате. Он почти не появлялся на поле, но при этом пытается быть в центре внимания», – цитирует турка Tivibu Spor.

«Милан» победил в чемпионате Италии впервые с сезона-2010/2011. В сезоне-2020/2021 в Серии А чемпионом стала другая миланская команда – «Интер». До этого на протяжении девяти сезонов в итальянском чемпионате побеждал туринский «Ювентус».

Помимо «Милана» и «Интера», в четвёрку лучших команд Серии А сезона-2021/2022 вошли «Наполи» и «Ювентус». Эти четыре клуба в следующем сезоне сыграют в Лиге чемпионов.

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