Чалханоглу: Ибрагимович не способствовал чемпионству «Милана». Он любит внимание

Полузащитник «Интера» Хакан Чалханоглу высказался в адрес нападающего «Милана» Златана Ибрагимовича.
«Златан просто любит внимание. Он не способствовал победе «Милана» в чемпионате. Он почти не появлялся на поле, но при этом пытается быть в центре внимания», – цитирует турка Tivibu Spor.
«Милан» победил в чемпионате Италии впервые с сезона-2010/2011. В сезоне-2020/2021 в Серии А чемпионом стала другая миланская команда – «Интер». До этого на протяжении девяти сезонов в итальянском чемпионате побеждал туринский «Ювентус».
Помимо «Милана» и «Интера», в четвёрку лучших команд Серии А сезона-2021/2022 вошли «Наполи» и «Ювентус». Эти четыре клуба в следующем сезоне сыграют в Лиге чемпионов.
Ибрагимович заводит болельщиков «Милана» после чемпионства
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