Скаут, который привёл в «Аякс» Ибрагимовича и Эриксена, покинет клуб после 25 лет работы

Датчанин Джон Стин Ольсен 1 июля завершит работу в амстердамском «Аяксе», сообщает Voetbal International со ссылкой на датское издание BT.



Известный футбольный скаут работал в «Аяксе» в течение 25 лет, руководя скандинавским направлением. Ольсен привёл в клуб достаточное количество известных футболистов – Златана Ибрагимовича, Йеспера Гронкьяера, Маркуса Розенберга, Кристиана Эриксена, Николая Бойлесена, Каспера Дольберга, Лукаса Андерсона, Виктора Фишера и Мохамеда Дарами. Ольсен отметил, что насладится выходом на пенсию в свои 79 лет.



Джон Стин Ольсен в конце 1960-х выступал за сборную Дании (17 матчей, 3 гола). В Нидерландах в качестве игрока защищал цвета «Фейеноорда» и «Утрехта». На закате карьеры играл за шведский «Мальмё», откуда много лет спустя в «Аякс» перешёл Златан Ибрагимович.