Эйсмонт: Запад не хочет показывать белорусам еврофутбол? Будем смотреть наш футбол и РПЛ

Председатель Белтелерадиокомпании, государственного вещательного учреждения, Иван Эйсмонт высказался о потере части футбольных трансляций на фоне санкций Запада.
«В результате санкций на телеканале «Беларусь-2», скорее всего, не будет американских фильмов. Мы также потеряем часть спортивных трансляций на «Беларусь-5». Запад не хочет, чтобы белорусы смотрели европейский футбол? Они будут смотреть отечественный и российский футбол, слушать наши гимны и смотреть на наши флаги. Станем ближе к своей стране и нашим союзникам. Кстати, не стоит путать политиков с бизнесменами, когда речь идёт о санкциях. Последние хотят нормально жить и работать, но ужасно боятся расправы со стороны политических элит», — приводит слова Эйсмонта «Звязда».
Массовая драка футболистов в любительской лиге Дагестана
- 23 июня 2022
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