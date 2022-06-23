Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Масалитин — об уходе Языджи: судя по последним играм, Юсуф ЦСКА вообще не нужен

Масалитин — об уходе Языджи: судя по последним играм, Юсуф ЦСКА вообще не нужен
Комментарии

Бывший футболист ЦСКА Валерий Масалитин прокомментировал уход полузащитника «Лилля» Юсуфа Языджи, который выступал за армейцев на правах аренды.

«Думаю, уход Юсуфа в «Зенит» не будет предательством. Судя по последним играм, сколько он стоит, Языджи ЦСКА вообще не нужен. Клубу он не поможет. ЦСКА надо настроиться на привлечение своих кадров. В этой ситуации нужно переходить на экономный режим использования денег. Траты совсем не нужны. И отношение к таким трансферам. Поэтому как в РФС принимали решение с 13 иностранцами в заявке, я совсем не понимаю. Зачем этот лимит нужен был?» — сказал Масалитин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Микеле Антоновым.

25-летний Языджи был арендован ЦСКА в зимнее трансферное окно с правом выкупа. За московскую команду турецкий полузащитник в 12 матчах забил восемь голов и отдал две результативные передачи. Языджи выступает за «Лилль» с 2019 года. Соглашение Юсуфа с французским клубом истекает в 2024 году. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 25-летнего Языджи в € 17 млн.

Новость по теме
ЦСКА объявил об уходе Языджи
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022