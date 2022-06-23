Масалитин — об уходе Языджи: судя по последним играм, Юсуф ЦСКА вообще не нужен

Бывший футболист ЦСКА Валерий Масалитин прокомментировал уход полузащитника «Лилля» Юсуфа Языджи, который выступал за армейцев на правах аренды.



«Думаю, уход Юсуфа в «Зенит» не будет предательством. Судя по последним играм, сколько он стоит, Языджи ЦСКА вообще не нужен. Клубу он не поможет. ЦСКА надо настроиться на привлечение своих кадров. В этой ситуации нужно переходить на экономный режим использования денег. Траты совсем не нужны. И отношение к таким трансферам. Поэтому как в РФС принимали решение с 13 иностранцами в заявке, я совсем не понимаю. Зачем этот лимит нужен был?» — сказал Масалитин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Микеле Антоновым.



25-летний Языджи был арендован ЦСКА в зимнее трансферное окно с правом выкупа. За московскую команду турецкий полузащитник в 12 матчах забил восемь голов и отдал две результативные передачи. Языджи выступает за «Лилль» с 2019 года. Соглашение Юсуфа с французским клубом истекает в 2024 году. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 25-летнего Языджи в € 17 млн.

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