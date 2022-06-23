«Это время навсегда останется в памяти Юсуфа». Агент Языджи прокомментировал уход из ЦСКА

Адам Чебеджи, агент полузащитника «Лилля» Юсуфа Языджи, прокомментировал уход клиента из ЦСКА.



«Как и говорил мистер Языджи, его опыт в ЦСКА был великолепным. Это время останется навсегда в его памяти. Для всех нас Россия, в частности Москва, сродни дому. Не всегда можно контролировать какие-то вещи в футболе, однако никогда не узнаешь, что тебя ждёт в будущем», — сказал Чебеджи в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Микеле Антоновым.



25-летний Языджи был арендован ЦСКА в зимнее трансферное окно с правом выкупа. За московскую команду турецкий полузащитник в 12 матчах забил восемь голов и отдал две результативные передачи. Языджи выступает за «Лилль» с 2019 года. Соглашение Юсуфа с французским клубом истекает в 2024 году. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 25-летнего Языджи в € 17 млн.

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