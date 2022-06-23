Ашот Хачатурянц: губернатор Воронежа заявил мне, что стадион «Факела» будет сделан в сроки

Президент Российской Премьер-Лиги Ашот Хачатурянц прокомментировал ситуацию со стадионом «Факела».
«По «Факелу» все идёт по плану. Думаю, что они уложатся в установленные сроки.
У «Факела» получится. Я разговаривал с губернатором: он обещал мне, что всё будет сделано в сроки. Этот процесс находится лично у него на контроле. Поэтому нет основания не верить», — передаёт слова Хачатурянца корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.
Напомним, в настоящее время на «Центральном стадионе профсоюзов» в Воронеже ведутся работы. Первые две игры нового сезона РПЛ «Факел» проведёт на выезде, первая домашняя игра для команды состоится в третьем туре с московским «Динамо» (29 июля).
По итогам сезона-2021/2022 на повышение в Российскую Премьер-Лигу отправились «Торпедо», «Факел» и «Оренбург». В ФНЛ из РПЛ вылетели «Арсенал» (Тула), «Рубин» (Казань) и «Уфа».
- 23 июня 2022
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