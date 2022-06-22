«Огромное спасибо, мужики». Губернатор Воронежской области поздравил игроков «Факела»

​Губернатор Воронежской области Александр Гусев обратился к игрокам «Факела».

«Очень рад, что сразу три ключевые фигуры нашей любимой команды заслужили особо лестное мнение профессионального общества. Ещё раз говорю всем огромное спасибо, мужики, за незабываемые эмоции и за выход в Премьер-Лигу. Матчи в ней уже совсем скоро. Жду с нетерпением и волнением. Удачи вам и многих голов в ворота достойных соперников!» — говорится в письме губернатора, опубликованном в телеграм-канале воронежцев.

Лучшим тренером сезона в ФНЛ был признан Олег Василенко, выведший воронежский «Факел» в Премьер-Лигу со второго места. Лучшим нападающим стал игрок воронежцев Максим Максимов. Напомним, по итогам сезона-2021/2022 на повышение в Российскую Премьер-Лигу отправились «Торпедо», «Факел» и «Оренбург». В ФНЛ из РПЛ вылетели «Арсенал» (Тула), «Рубин» (Казань) и «Уфа».