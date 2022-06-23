РФС признал 37-летнего Нобоа лучшим футболистом России по итогам сезона-2021/2022

Исполнительный комитет Российского футбольного союза (исполком РФС) утвердил кандидатуры футбольных деятелей в номинациях по итогам сезона-2021/2022.

Так, лучшим футболистом России в завершившемся сезоне стал 37-летний полузащитник «Сочи» Кристиан Нобоа.

Напомним, в завершившемся розыгрыше Российской Премьер-Лиги Нобоа провёл 25 матчей, забил семь голов и отдал семь результативных передач. «Сочи» вместе с Кристианом завоевал серебряные медали чемпионата России, опередив московское «Динамо» благодаря победе в последнем туре чемпионата.

Стоит отметить, что ранее Российская Премьер-Лига признала лучшим игроком сезона полузащитника «Зенита» Клаудиньо. В том голосовании Нобоа не вошёл даже в тройку лидеров. Однако позже интернет-портал Transfermarkt также признал Кристиана лучшим футболистом сезона.