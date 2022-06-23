В Англии ответили на критику выбора стадионов для женского чемпионата Европы

Английская футбольная ассоциация отреагировала на критику мест проведения матчей женского Евро-2022 словами о том, что приходилось «уговаривать клубы и города» принять матчи турнира.

«Места проведения были выбраны в 2019 году. Мы проводили тендер в каждом важном месте и городе страны, но было очень мало тех, кто бы изъявил желание принять женский Евро.



Мы даже были вынуждены уговаривать некоторые большие клубы и города поучаствовать, поэтому рады тому, что сейчас имеем», — приводит слова исполнительного директора Футбольной ассоциации Марка Биллингема ESPN.



Чемпионат с 16 участниками начнётся 6 июля со встречи команды-хозяйки турнира Англии с командой Австрии на стадионе «Олд Траффорд» в Манчестере. Билеты на матч уже распроданы. Финал пройдёт 31 июля на легендарном «Уэмбли».



Но некоторые матчи будут сыграны на намного менее известных и вместительных стадионах в Ротерхэме, Милтон-Кинсе, Ли, на тренировочной арене «Манчестер Сити». В связи с этим футболистка сборной Исландии Сара Бьорк Гуннарсдоттир ранее обвинила организаторов в «неуважении» к женскому футболу.