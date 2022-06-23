Кечинов: Мозес — мастер. Его уход будет огромной потерей для «Спартака»

Бывший футболист «Спартака» Валерий Кечинов отреагировал на неявку Виктора Мозеса на летний сбор «Спартака».

«Огромная потеря для «Спартака». Мозес был одним из лидеров команды, от которого всегда шёл креатив. Он брал смело игру на себя. Делал отличные передачи, после которых забивались голы. Безусловно, это будет потерей для «Спартака» с учётом того, что потеряли Бакаева. Мозес отличный футболист, найдутся клубы, которые захотят его приобрести. Виктор – мастер. На такого футболиста всегда найдутся желающие. Давайте подождём. Должна же прийти какая-то новость. Если Мозес не вернётся — это будет огромная потеря для «Спартака», — сказал Кечинов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.