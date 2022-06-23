Мозес не приехал в расположение «Спартака». Контракт не приостановлен, причины выясняются

Московский «Спартак» на своём официальном сайте сообщил, что нигерийский полузащитник Виктор Мозес не прибыл в расположение команды после летнего отпуска.

«Полузащитник Виктор Мозес в расположение команды не прибыл. Клуб выясняет обстоятельства этого решения. Контракт с нигерийским игроком не приостановлен», — написала пресс-служба красно-белых.

Напомним, Мозес перешёл в «Спартак» в октябре 2020 года на правах аренды из «Челси». Летом 2021 года красно-белые выкупили права на футболиста. В сезоне-2021/2022 Виктор провёл за красно-белых 33 матча, забил три гола и отдал пять результативных передач. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 31-летнего нигерийского футболиста в € 3,5 млн.