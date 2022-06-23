Матч женских команд «Зенита» и «Локомотива» перенесён в связи с мужским Суперкубком

Матч 16-го тура женской Суперлиги между «Зенитом» и «Локомотивом» перенесён с 9 на 8 июля по согласованию сторон, сообщает пресс-служба сине-бело-голубых.



Игра пройдёт в Москве. О времени начала встречи будет объявлено дополнительно.



9 июля мужская команда сине-бело-голубых сыграет на «Газпром Арене» против московского «Спартака» в матче за Суперкубок России. Начало игры ― в 19:00.



Напомним, «Зенит» сейчас с 35 очками занимает в Суперлиге первое место. У «Локомотива», идущего третьим, 30 очков. Лучшим бомбардиром турнира на данный момент является футболистка «Локомотива» Нелли Коровкина — на её счету 13 мячей в 12 играх. Вторую и третью строчку занимают игроки «Зенита» Ана Диаш и Лина Якупова — у них девять и шесть голов соответственно.